Квитова: иногда было тяжело оставаться одной

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как психологически восстанавливалась после нападения вооружённого грабителя в декабре 2016 года. Квитова получила повреждение руки, из-за чего была вынуждена пропустить полгода. На Открытом чемпионате Австралии по теннису Квитова пробилась в финал, где сыграет с японкой Наоми Осакой.

«Было тяжело. Действительно было сложно решать все эти проблемы. Мне потребовалось время, чтобы вновь доверять людям, особенно мужчинам. Было не комфортно оставаться одной. Помню, как впервые осталась одна в раздевалке в Праге в теннисном клубе. Я тогда подошла к членам своей команды и сказала, что теперь мне стало лучше.

Первые три месяца были очень-очень тяжёлыми. Думаю, это психологическая проблема. Мне нужно было избавиться от негативных мыслей», — приводит слова Квитовой RT.