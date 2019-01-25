Виландер: участие в грунтовых турнирах может навредить Федереру

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер считает, что швейцарцу Роджеру Федереру стоит отказаться от участия в турнирах на грунтовом покрытии, как он это делал на протяжении последних лет. Ранее Федерер сообщил, что в 2019 году не планирует пропускать сезон турниров на грунте.

«Наверное, ему стоит играть чаще, чем в прошлом году. Но турниры на грунте могут быть для него опасными, учитывая стиль игры Федерера. В то же время они могут и помочь ему в физическом и психологическом планах.

На таких турнирах ему нужно будет более организованно действовать с задней линии. Но мне не кажется, что Федерер в достаточной степени мотивирован, чтобы успешно там выступать. Для меня вопросом остаётся его состояние, по-прежнему ли он способен добиваться больших побед. Больше Федерер не является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии. Будет интересно, как он поступит дальше», — приводит слова Виландера Tennis World USA.