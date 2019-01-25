Муратоглу: Циципас не станет новым Федерером

Патрик Муратоглу, тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал сравнение своего подопечного со швейцарцем Роджером Федерером.



«Когда Стефанос обыграл Роджера, давление на него увеличилось во много раз и стало просто огромным. Все говорили: «О, это ведь тот парень, который станет новым Федерером». Проблема в том, что Циципас не будет новым Федерером, мы все это знаем.



Стефанос очень сильно изменился за последние три месяца. Сейчас многие говорили: «Он не может проиграть Баутисте-Агуту». А что было в октябре? Все говорили противоположные вещи. Циципас кардинально изменил свою игру и весь подход к ней, своё мышление», — заявил Муратоглу в интервью телеканалу Eurosport.



Добравшись до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, 20-летний грек установил личный рекорд в рейтинге ATP. В ближайший понедельник он расположится на 12-й строчке в табели о рангах.

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