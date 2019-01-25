Осака: шокирована тем количеством внимания, которое мне уделяют все вокруг

Японка Наоми Осака прокомментировала своё успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии.



«Выход в финал много значит для меня, особенно с учётом того, что Australian Open — один из моих самых любимых мэйджоров. Если сравнивать его с US Open, то здесь всё немного иначе. Да, это оба хардовые турниры, но в Мельбурне атмосфера другая, в конце концов, это разные части планеты. Надеюсь, я и тут сыграю хорошо.



Повторение достижения Каприати? Для меня это не удивительная статистика. Я приезжала в Австралию, ожидая хорошей игры от себя. Я лишь немного шокирована количеством внимания, которое мне уделяют все вокруг.



В прошлом году у меня была плохая статистика матчей, в которых я проигрывала первый сет, но сейчас я исправила её. Это помогает психологически», — сказала Осака в эфире телеканала Eurosport 1.

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