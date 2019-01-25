Тихонова проиграла в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла пробиться в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она в двух партиях проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес, получившей четвёртый номер посева, со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.



Анастасия 1 раз подала навылет, активно выиграла 9 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 14 виннеров и 20 неточностей.

В финале юниорских соревнований в Мельбурне Лейла Фернандес поспорит с лидером посева датчанкой Кларой Таусон, которая в двух сетах победила украинку Дарью Снигур со счётом 6:4, 6:1.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

Тихонова пробилась в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии