Квитова: звание первой ракетки мира станет приятным бонусом к победе на AO

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в финал. За главный трофей соревнований она поборется с японкой Наоми Осакой.



«Я уже играла в финалах на «Шлемах», но на этот раз это особенное чувство, учитывая то, через что я прошла.



В Мельбурне всё совершенно иначе, но я не думаю, что более нервно. Когда в прошлом году я проиграла Петкович на старте Australian Open, то чувствовала себя ужасно. Проиграть на Уимблдоне было тоже очень неприятно. Эти два поражения стали очень тяжёлыми для меня. Порой я слишком сильно переживаю после неудач, и, вероятно, это не очень правильно.



Борьба за первую строчку рейтинга в финале? На меня это никак не повлияет. Я здесь для того, чтобы выиграть титул. Звание первой ракетки мира станет хорошим бонусом к победе, но сейчас я думаю лишь о главном трофее Australian Open», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.

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