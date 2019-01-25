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Джокович разгромил Пуи и сыграет с Надалем в финале Australian Open

Джокович разгромил Пуи и сыграет с Надалем в финале Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал проблем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Французу Люке Пуи (28) он отдал лишь четыре гейма — 6:0, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Джоковича 6 эйсов и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Двойных ошибок Новак не допустил. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

За главный трофей соревнований 31-летний Джокович поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее не менее уверенно обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

25 января 2019 года, пятница. 11:45 МСК
Australian Open (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:0
6:2
6:2
 
 
Люка Пуи
Люка Пуи
31
Франция
Джокович спешит на рандеву с Надалем. Матчи 12-го дня Australian Open
В пятницу Джокович и Пуи разыграют последнюю путёвку в финал. Также определятся первые чемпионы АО-2019.
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