Джокович разгромил Пуи и сыграет с Надалем в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал проблем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Французу Люке Пуи (28) он отдал лишь четыре гейма — 6:0, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Джоковича 6 эйсов и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Двойных ошибок Новак не допустил. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.



За главный трофей соревнований 31-летний Джокович поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее не менее уверенно обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.



Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Джокович спешит на рандеву с Надалем. Матчи 12-го дня Australian Open В пятницу Джокович и Пуи разыграют последнюю путёвку в финал. Также определятся первые чемпионы АО-2019.