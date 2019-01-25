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Хачанов, Медведев, Надаль и Федерер — в заявке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Хачанов, Медведев, Надаль и Федерер — в заявке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Стал известен заявочный список участников турнира категории «Мастерс», который пройдёт на хардовых кортах Индиан-Уэллса в период с 4 по 17 марта.

Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит лидер мирового рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Участие также подтвердили испанец Рафаэль Надаль (2), швейцарец Роджер Федерер (3), немец Александр Зверев (4) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5).

Кроме того, в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов предварительно получил 11-й номер посева, Даниил Медведев — 19-й.

Действующим победителем соревнований является Хуан-Мартин дель Потро, в финале прошлогоднего розыгрыша оказавшийся сильнее Роджера Федерера — 6:4, 6:7, 7:6.

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