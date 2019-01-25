Разгромная победа Джоковича над Пуи — в обзоре полуфинала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии, под первым номером, вышел в финал, разгромив представителя Франции Люку Пуи (28) со счётом 6:0, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Первая ракетка мира 6 раз подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 5 невынужденных ошибок. На счету француза 4 эйса, 18 виннеров и 27 неточностей.

Видеообзор полуфинала доступен на «Чемпионате».

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Джокович поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2), который ранее уверенно победил Стефаноса Циципаса (14) из Греции.

Australian Open завершится 27 января. В 2018 году победителем этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер.