Пуи: Джокович играл изумительно, он был слишком хорош сегодня

Француз Люка Пуи прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 0:6, 2:6, 2:6.

«Как вы можете себе представить, мне было нелегко. Я пытался найти решения, но ничего не получалось. Кажется, Новак впервые ошибся уже после первого сета. Чтобы навязать более упорную борьбу или хотя бы дойти до счёта 4:4 в сете, мне нужно было подавать первым мячом в 90-100% случаев. Он просто играл изумительно. Новак был слишком хорош сегодня.

У меня не было времени применить свою стратегию. Я хотел сыграть агрессивно и захватывать контроль над розыгрышами. Но когда Новак так играет в 10 сантиметрах от задней линии, сложно что-то сделать», — приводит слова Пуи официальный сайт тура.

В финале Новак сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.