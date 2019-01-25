Веснина: приятная встреча с Надюшкой Петровой и её маленькой принцессой

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фото с соотечественницей Надеждой Петровой. Обе спортсменки в 2018 году стали мамами. Веснина родила дочь в ноябре. Петрова, объявившая о завершении профессиональной спортивной карьеры 11 января 2017 года, стала мамой в июле.

«Приятная встреча с Надюшкой и её маленькой принцессой Викторией. Надюша, мне вспомнилась наша с тобой решающая пара в Стоу в 2007 году, матч со сборной США. Весь наш состав на тот матч, в этом году стали мамочками», — написала Веснина в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Елены Весниной.

Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдонский турнир—2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016).

За годы карьеры Петрова дважды выигрывала Итоговый чемпионат WTA в парном разряде (2004, 2012), стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде. Петрова выиграла 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде).

У Весниной родилась дочь