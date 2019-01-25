Джокович — о победе над Пуи: это был идеальный матч

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале он разгромил француза Люку Пуи со счётом 6:0, 6:2, 6:2.

«Это был идеальный матч с первого и до последнего розыгрыша. Я выполнил всё, что собирался, и даже больше, чем рассчитывал», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В финале Новак сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«На протяжении всего турнира Рафа играл впечатляюще. Он не проиграл ни сета. Он как никогда здорово смотрелся на харде в эти две недели. В последних матчах я также не играл плохо. Думаю, этот финал приходится на очень удачное время для нас обоих. Уверен, что на корте будет настоящая битва. Он — мой главный соперник в карьере. Я провёл так много матчей с Надалем, эпических матчей на этом корте. Конечно, выделяется финал 2012 года, длившийся почти шесть часов. Надеюсь, в этот раз так долго мы играть не будем. Но я уверен, что финал получится отличным», — сказал серб.