Шарапова опубликовала забавное фото из заснеженного Санкт-Петербурга

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» опубликовала фото из Санкт-Петербурга, куда приехала для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

«От тренировки до туриста всего за несколько минут. О, это лицо», — подписала фото Шарапова.

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Шарапова на Открытом чемпионате Австралии 2019 года дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке кортов Эшли Барти со счётом 6:4, 1:6, 4:6.