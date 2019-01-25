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Виландер: Надаль — единственный, кто может остановить Джоковича

Виландер: Надаль — единственный, кто может остановить Джоковича
Теннис / ATP

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер считает, что испанец Рафаэль Надаль является единственным игроком, который может остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Надаль и Джокович сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В Мельбурне Надаль ещё не проиграл ни одного сета.

«Наверное, Надаль — единственный на этом турнире, кому по силам остановить Джоковича. Мне не кажется, что Джокович так неуязвим, как он кажется сейчас», — приводит слова Виландера Tennis World USA.

Надаль в полуфинале Открытого чемпионата Австралии разгромил грека Стефаноса Циципаса, Джокович не отдал ни одного сета французу Люке Пуи. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

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