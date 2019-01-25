Дьяченко сыграет в квалификации St. Ladies Trophy с Петкович, Гаспарян — с Дои

Организаторы турнира St. Ladies Trophy обнародовали сетку квалификации. В квалификации примут участие 32 теннисистки, путёвки в основную сетку получат четыре лучших игрока.

Первый номер посева в квалификации получила Виктория Кужмова из Словакии. Она сыграет с сербкой Деяной Раданович. Швейцарка Белинда Бенчич, второй номер посева, встретится с Ангелиной Калининой из Украины.

В квалификации выступят также несколько россиянок. Вероника Кудерметова сыграет с Мартиной Тревисан (Италия), Людмила Самсонова встретится с Жасмин Паолини (Италия), Маргарита Гаспарян — с Мисаки Дои (Япония). Соперницей Анны Калинской станет Ана Конюх (Хорватия), а Виталии Дьяченко — немка Андреа Петкович. Оксана Селехметьева сыграет с Магдаленой Фрех (Польша). В первом круге квалификации состоятся также два российских матча: Валентина Ивахненко — Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева — Дарья Мишина.