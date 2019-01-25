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Младенович: отправляюсь на свой любимый турнир в Санкт-Петербург

Младенович: отправляюсь на свой любимый турнир в Санкт-Петербург
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович, добравшаяся до финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, сообщила, что отправляется на свой любимый турнир в Санкт-Петербург.

Младенович в 2017 году выиграла турнир в Санкт-Петербурге. В 2018 году француженка добралась до финала, где уступила чешке Петре Квитовой (1:6, 1:6).

«На этот раз не выиграли крупнейший титул, но всё равно горжусь этим достижением на Australian Open. Настало время попрощаться с Австралией, спасибо за приятную память, увидимся в следующем году. Теперь настало время напрямую отправиться на мой любимый турнир WTA в Санкт-Петербурге», — написала Младенович в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» теннисистки

Младенович вместе с Тимей Бабош проиграла в финале Australian Open Саманте Стосур и Чжан Шуай.

Соперницами Бабош и Младенович в финале AO будут Стосур и Чжан Шуай
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