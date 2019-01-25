Шарапова посетила Эрмитаж перед стартом турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Шарапова прилетела в Санкт-Петербург 24 января из Мельбурна (Австралия), где она принимала участие в Australian Open.

«Предпочитая минималистскую эстетику (о'кей, кроме ботинок), я должна сказать, что Эрмитаж — это нечто исключительное. Сложносочинённые золотые люстры, статуи из мрамора и саркастические работы голландских мастеров. Мне нужен второй визит, без джетлага», — написала Шарапова в своём «инстаграме».

Шарапова впервые примет участие в турнире в Санкт-Петербурге. Шарапова планировала приехать на турнир в качестве почётной гостьи в 2017 году, но этому помешала дисквалификация российской спортсменки. В соответствии с правилами она не имела права посещать турниры WTA и ITF.