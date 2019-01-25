Кто выиграет мужской турнир на Australian Open?

27 января в Мельбурне будет сыгран финальный матч мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале сыграют серб Новак Джокович (1) и испанец Рафаэль Надаль (2).
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В полуфинале Рафаэль Надаль разгромил грека Стефаноса Циципаса. Надаль в Австралии ещё не проиграл ни одного сета. Джокович в полуфинале в трёх сетах одолел француза Люка Пуи. Первая ракетка мира Джокович является победителем двух последних турниров «Большого шлема».
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Новак Джокович, разгромив Люка Пуи, обеспечил 53-ю встречу с Рафаэлем Надалем. Победа любого из них в Австралии приведёт к новым рекордам.