Кто выиграет мужской турнир на Australian Open?

27 января в Мельбурне будет сыгран финальный матч мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале сыграют серб Новак Джокович (1) и испанец Рафаэль Надаль (2).

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В полуфинале Рафаэль Надаль разгромил грека Стефаноса Циципаса. Надаль в Австралии ещё не проиграл ни одного сета. Джокович в полуфинале в трёх сетах одолел француза Люка Пуи. Первая ракетка мира Джокович является победителем двух последних турниров «Большого шлема».