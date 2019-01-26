Квитова: многое будет зависеть от того, кто окажет давление на соперницу

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от финала женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале первого в году турнира «Большого шлема» Квитова сыграет с японкой Наоми Осакой. Победительница этого матча станет первой ракеткой мира.

«Наоми находится в прекрасной форме, она в огне. Осака является агрессивным игроком, но и я тоже. Думаю, что многое будет зависеть от того, кто из нас возьмёт первое очко и окажет давление на соперницу», — приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.

21-летняя японка стала первой теннисисткой с 2001 года, которой удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» после победы на своём дебютном мэйджоре. Напомним, Наоми стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2018.

В 2001 году американка Дженифер Каприати стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, а спустя полгода стала чемпионкой «Ролан Гаррос».