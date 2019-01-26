Шарапова: как только зашли в Эрмитаж, я была в полном восторге

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями от посещения музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Шарапова прилетела в Санкт-Петербург 24 января из Мельбурна (Австралия), где она принимала участие в Australian Open.

«У нас очень красивая экскурсия по Эрмитажу. Я помню, как несколько лет назад мне мама рассказывала о Санкт-Петербурге. Она провела здесь несколько дней, у неё была очень насыщенная программа. У мамы остались самые лучшие впечатления.

Вообще мне очень понравился здесь каждый зал, они все просто уникальные. Зал, в котором мы сейчас находимся, щедро украшен золотом, очень красивый — просто восхитительный! Когда мы только сюда зашли, я была в полном восторге. А из художников, думаю, больше всего понравился Рембрандт, у него очень интересные полотна», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Шарапова впервые примет участие в турнире в Санкт-Петербурге. Шарапова планировала приехать на турнир в качестве почётной гостьи в 2017 году, но этому помешала дисквалификация российской спортсменки. В соответствии с правилами она не имела права посещать турниры WTA и ITF.