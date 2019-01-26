Текстовая онлайн-трансляция финального матча Australian Open Квитова — Осака

Сегодня, 26 января, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии в женском разряде. В борьбе за титул сойдутся представительница Чехии Петра Квитова, посеянная под восьмым номером, и японка Наоми Осака (4). Начало поединка запланировано на 11:30 мск.
Девушки встретятся впервые. Интересно, что, помимо главного трофея соревнований, на кону стоит и звание первой ракетки мира, которое в ближайший понедельник утратит Симона Халеп из Румынии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Осака на Australian Open.
Напомним, в 2018 году победительницей Australian Open стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она оказалась сильнее Халеп.
Осака и Квитова за первый Мельбурн. Матчи 13-го дня Australian Open
Наоми Осака и Петра Квитова в дебютной очной встрече разыграют в субботу титул на Australian Open.
Осака повторила достижение Каприати 18-летней давности
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