Надаль: за долгие годы карьеры мы с Джоковичем нашли оружие друг против друга

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о противостоянии с сербом Новаком Джоковичем.

«Вероятно, я разделил карьеру с двумя лучшими игроками в истории — Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. Каждый раз, когда мы встречались с Новаком на важных этапах турниров, эти игры были особенными. На протяжении всей карьеры мы подталкиваем друг друга к пределу нашего теннисного уровня. Мне повезло, что у меня есть эти соперники, и завтра будет очередная серия нашего противостояния.



Думаю, я нашёл оружие против Новака за долгие годы карьеры, но и он сделал то же самое по отношению ко мне. Когда у вас есть такие соперники, получить чёткое представление о том, что вы должны улучшить, намного легче», — цитирует Надаля официальный сайт Australian Open.

Очередной матч между Рафаэлем и Новаком состоится в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Ранее теннисисты встречались 52 раза: в 27 случаях выигрывал Джокович, 25 матчей оставались за Надалем.

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