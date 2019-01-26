Надаль: удивлён результатом на Australian Open 2019 и счастлив

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сойдётся с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.



«Это мой первый турнир после Открытого чемпионата США. Действительно, за последние два года, когда участвовал в соревнованиях, я много выигрывал. Но 2018 год получился тяжёлым с точки зрения травм. Удивлен своим результатом в Мельбурне, но больше всё-таки счастлив. В любом случае, стартовал новый сезон и я снова наслаждаюсь соревнованиями.



«Как и всегда, готовлюсь к тяжелейшему матчу с таким игроком, как Новак, особенно когда он в такой форме. Я должен быть на 100% готов. В то же время играть против такого игрока, как он, ещё и в столь важном матче, является большой мотивацией», — цитирует Надаля официальный сайт соревнований.

Ранее теннисисты встречались 52 раза: в 27 случаях выигрывал Джокович, 25 матчей оставались за Надалем.