Виландер: для Джоковича Вайда больше, чем тренер. Он друг, брат и отец

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер прокомментировал влияние тренера Новака Джоковича Марьяна Вайды на карьеру серба.



«Марьян — самый важный человек в теннисной жизни Новака. Он стал тренером года, но позвольте сказать, что он больше, чем тренер. Новаку он друг, брат, отец и тренер. Никто не знает больше о Джоковиче, чем он.



Мы не знаем кулуарной информации и не видим секретов их совместной работы, но влияние Вайды на Новака очевидно», — цитирует Виландера Sport.sk.

Напомним, в воскресенье, 27 января, Новак Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Ранее теннисисты встречались 52 раза: в 27 случаях выиграл Джокович, 25 матчей остались за Надалем.