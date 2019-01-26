Калинина уступила Бенчич на старте квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге продолжается квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница России Ангелина Калинина завершила выступление уже по итогам первого раунда. В двух партиях она уступила второй сеяной, Белинде Бенчич, из Швейцарии — 2:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 59 минут. Следующей соперницей Бенчич станет ещё одна россиянка, Вероника Кудерметова, ранее в двух партиях обыгравшая Мартину Тревизан из Италии.



В параллельном матче квалификации теннисистка из Бельгии Исалин Бонавентюр обыграла представительницу Хорватии Тену Лукас — 6:2, 6:4.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Петра Квитова из Чехии. В прошлогоднем финале она обыграла Кристину Младенович из Франции.