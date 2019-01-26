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Калинина уступила Бенчич на старте квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

Калинина уступила Бенчич на старте квалификации St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

В Санкт-Петербурге продолжается квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница России Ангелина Калинина завершила выступление уже по итогам первого раунда. В двух партиях она уступила второй сеяной, Белинде Бенчич, из Швейцарии — 2:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 59 минут. Следующей соперницей Бенчич станет ещё одна россиянка, Вероника Кудерметова, ранее в двух партиях обыгравшая Мартину Тревизан из Италии.

В параллельном матче квалификации теннисистка из Бельгии Исалин Бонавентюр обыграла представительницу Хорватии Тену Лукас — 6:2, 6:4.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Петра Квитова из Чехии. В прошлогоднем финале она обыграла Кристину Младенович из Франции.

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