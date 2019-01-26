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Эдмунд снялся с турниров в Марселе и Роттердаме из-за травмы колена

Эдмунд снялся с турниров в Марселе и Роттердаме из-за травмы колена
Теннис / ATP

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд отказался от участия в соревнованиях, которые пройдут в Марселе (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), сообщает BBC.

Причиной такого решения стала травма колена 24-летнего теннисиста, которую он получил в ходе Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Кайл уступил чеху Томашу Бердыху в матче первого раунда соревнований.

В данный момент Эдмунд располагается на 14-й строчке в рейтинге ATP. В результате раннего поражения в Мельбурне он опустится на 29-е место.

Соревнования в Роттердаме, действующим победителем которого является швейцарец Роджер Федерер, пройдут с 9 по 16 февраля. Турнир в Марселе, чемпионом которого в 2018 году стал Карен Хачанов из России, начнётся 16 февраля.

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