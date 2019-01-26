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Наоми Осака обыграла Петру Квитову и стала победительницей Australian Open

Наоми Осака обыграла Петру Квитову и стала победительницей Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Японка Наоми Осака (4) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Осака имела тройной матчбол при счёте 5:3 во второй партии, однако проиграла пять розыгрышей и четыре гейма подряд.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. На счету Осаки 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. 28-летняя Квитова отметилась 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10.

Наоми Осака стала первой теннисисткой за 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире «Большого шлема» выиграть и следовавший за ним второй мэйджор. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2018 японка обыграла Серену Уильямс.

Предыдущей победительницей Australian Open являлась датчанка Каролина Возняцки.

26 января 2019 года, суббота. 11:45 МСК
Australian Open (ж). Финал
Матч окончен
Наоми Осака
Наоми Осака
4
Япония
7
7:6
2
5:7
6:4
Петра Квитова
Петра Квитова
6
Чехия
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Наоми Осака и Петра Квитова в дебютной очной встрече разыграют в субботу титул на Australian Open.
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