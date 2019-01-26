Итальянец Музетти и датчанка Таусон выиграли юниорские Australian Open

В Мельбурне завершились юниорские розыгрыши Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском разрядах. Победителем мужского финала стал итальянец Лоренцо Музетти (1). На чемпионском тай-брейке он переиграл американца Эмилио Наву — 4:6, 6:2, 7:6 (14:12).



Сильнейшей из девушек стала 16-летняя Клара Таусон из Дании. В финале она обыграла Лейлу Фернандес из Канады — 6:4, 6:3. Таусон стала второй датчанкой, после Каролины Возняцки, кому удалось победить на юниорском турнире «Большого шлема».



Напомним, на центральном корте Мельбурн-парка продолжается финал женской турнирной сетки, в котором встречаются японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этого поединка.

Осака и Квитова за первый Мельбурн. Матчи 13-го дня Australian Open Наоми Осака и Петра Квитова в дебютной очной встрече разыграют в субботу титул на Australian Open.