Осака: перед турниром не верила, что смогу победить

Японка Наоми Осака прокомментировала победу на Открытом чемпионате Австралии. В трёх партиях она переиграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.



«Публичные выступления не являются моей сильной стороной. Большие поздравления Петре, ты молодец. Это был тяжелейший матч, который стал для меня уроком.



Спасибо всем зрителям, болельщикам, всем, кто переживал за нас. Я постаралась показать всё, на что способна. Большое спасибо директору турнира, главному судье, болбоям, спонсорам, ну и моей команде. Не верила, что мне удастся завершить турнир победой. Конечно, я готовила победную речь, но забыла её от начала до конца… Всем — спасибо», — сказала 21-летняя японка во время церемонии награждения.

Наоми Осака обыграла Петру Квитову и стала победительницей Australian Open