Виландер: уровень тенниса Осаки позволяет ей не зависеть от соперниц

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер прокомментировал победу японки Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях она оказалась сильнее чешки Петры Квитовой — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.



«Никогда не видел такого бэкхенда в женском теннисе, как у Осаки. Она обороняется, как Новак Джокович. На задней линии она играет невероятно, просто не видел такого ранее.



Её вторая подача сегодня была просто великолепна. В первых кругах она подавала намного медленнее, но сегодня всё было иначе. Наоми играет на уровне, который позволяет ей не зависеть от соперниц», — заявил Виландер в эфире телеканала Eurosport 1.

Напомним, в ближайший понедельник японка станет первой ракеткой мира.

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