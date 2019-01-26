Исторический триумф Осаки и кровавое небо Мельбурна. Лучшие фото финала AUS Open

26 января в Мельбурне на корте стадиона «Мельбурн Парк» японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Осака имела тройной матчбол при счёте 5:3 во второй партии, однако проиграла пять розыгрышей и четыре гейма подряд.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Наоми Осака стала первой теннисисткой за 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире «Большого шлема» выиграть и следовавший за ним второй мэйджор.

Предыдущей победительницей Australian Open являлась датчанка Каролина Возняцки.

Лучшие кадры с финала Australian Open — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Австралии.