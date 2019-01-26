Гаспарян обыграла Дои вышла во 2-й круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница России Маргарита Гаспарян успешно начала путь в основную сетку турнира. В двух партиях она обыграла японку Мисаки Дои — 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Следующей соперницей Гаспарян станет ещё одна россиянка, Людмила Самсонова, ранее в трёх партиях обыгравшая Жасмин Паолини из Италии — 6:7 (4:7), 6:0, 6:1.



В другом матче квалификации теннисистка из Великобритании Кэйти Бултэр оказалась сильнее американки Бернарды Перы — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Петра Квитова из Чехии. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Кристины Младенович из Франции.

Кудерметова одолела Тревизан в 1-м круге квалификации турнира в Санкт-Петербурге