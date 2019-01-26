Крейчикова и Рам выиграли Открытый чемпионат Австралии в миксте

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам стали победителями Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде. В финальном матче третья пара турнира Крейчикова и Рам в двух сетах обыграли австралийский дуэт Астра Шарма/Джон-Патрик Смит, получивший «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Крейчикова и Рам 4 раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных. На счету австралийской пары один эйс, ни одной ошибки на подаче и один выигранный брейк.

Рам выигрывал серебро Олимпиады-2016 в миксте с Винус Уильямс, а первая ракетка парного рейтинга Крейчикова в 2018 году выиграла два турнира «Большого шлема» в паре с Катержиной Синяковой.