Бенчич: все говорят, что в Санкт-Петербурге очень холодно, но мне нравится

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, с каким настроением приехала в Санкт-Петербург, где была финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy в 2016 году и выигрывали турнир ITF Neva Cup.

«Здесь потрясающе. У меня очень тёплые воспоминания о Петербурге. И даже если не брать в расчёт, что с городом у меня связаны очень приятные воспоминания, этот турнир — один из самых любимых. В прошлом году произошла путаница с заявкой, мне не удалось здесь сыграть, и я была очень расстроена из-за этого. Очень люблю этот турнир и Санкт-Петербург, очень красивый город. В этот раз даже маму с собой взяла, мы очень хотим прогуляться по городу, посмотреть местные достопримечательности. К тому же организация турнира на высшем уровне.

Мне бы очень хотелось побывать в Эрмитаже. Тем более отель у нас в самом центре, даже около него прогуляться — уже удовольствие. Даже здесь, в парке около «СИБУР Арены», здорово пройтись: так красиво, всё в снегу. Все говорят, что очень холодно, но мне нравится», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира.

Калинина уступила Бенчич на старте квалификации St. Petersburg Ladies Trophy