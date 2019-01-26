Азаренко и Звонарёва получили «уайлд-кард» на турнир St. Petersburg LadiesTrophy

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко и двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Вера Звонарёва получили «уайлд-кард» в основнyю сетку турнира St. Petersburg LadiesTrophy на правах игроков, занимавших ранее место в топ-20 рейтинга WTA, сообщила на своей странице в «Инстаграме» директор турнира Наталия Камельзон.

Фото доступно в «инстаграме» Наталии Камельзон.

Напомним, на турнире выступят также россиянки Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, финалистка Australian Open — 2019 Петра Квитова из Чехии, белоруска Арина Соболенко, Елена Остапенко из Латвии и другие.

Жеребьёвка основной сетки St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт на центральном корте КСК «СИБУР Арена» в воскресенье, 27 января, в 13:00 мск.