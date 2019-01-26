Шарапова посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова, которой на следующей неделе впервые предстоит сыграть на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, продолжает знакомство с Северной столицей. Накануне экс первая ракетка мира посетила Эрмитаж, а сегодня отправилась в Мариинский театр. Согласно афише на основной сцене давали оперу Джузеппе Верди «Аида».

«Потрясающий Мариинский театр. Спасибо, что принял нас в этот очень особенный вечер!» — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

Шарапова впервые в Санкт-Петербурге. «То, что я попала в Питер, для меня все еще нереально! У нас сегодня очень красивая экскурсия в Эрмитаже. Я как ребенок смотрела на снег, на красивые здания Санкт-Петербурга, для меня это очень интересно», — рассказывала она накануне в интервью пресс-службе турнира.