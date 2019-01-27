Осака стала первой японкой — лидером рейтинга WTA

По итогам Открытого чемпионата Австралии произошла смена лидера женского мирового рейтинга. Впервые первой ракеткой мира будет представитель Японии – ранее подобного не случалось как среди женщин, так и среди мужчин. Лучшим результатом японских теннисистов была четвёртая позиция, на которую поднимались Кимико Датэ, Кей Нисикори и выигравшая Australian Open – 2019 Наоми Осака. Эта победа и позволила ей впервые подняться на первую строчку рейтинга WTA.

Осака станет 26-й по счёту первой ракеткой мира в женском теннисе. Шесть раз на вершину рейтинга поднимались американки. Звание первой ракетки мира носили по две представительницы России, Германии, Сербии, Бельгии и Испании. Ещё 10 стран по разу делегировали свою теннисистку во главу мировой классификации.

Число первый ракеток мира по странам

США — 6 (С.Уильямс, В.Уильямс, Эверт, Дэвенпорт, Остин, Каприати)

Югославия/США — 1 (Селеш)

Чехословакия/США — 1 (Навратилова)

Германия — 2 (Граф, Кербер)

Россия — 2 (Сафина, Шарапова)

Сербия — 2 (Иванович, Янкович)

Бельгия — 2 (Клейстерс, Энен)

Испания — 2 (Санчес-Викарио, Мугуруса)

Австралия — 1 (Гулагонг)

Швейцария — 1 (Хингис)

Беларусь — 1 (Азаренко)

Франция — 1 (Моресмо)

Дания — 1 (Возняцки)

Чехия — 1 (Кар.Плишкова)

Румыния — 1 (Халеп)

Япония — 1 (Осака)