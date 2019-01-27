Текстовая онлайн-трансляция финального матча Australian Open Джокович — Надаль

Сегодня, 27 января, в Мельбурне пройдёт финал Открытого чемпионата Австралии, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем (2). Начало встречи запланировано на 11:30 мск.

В последних 10 играх между теннисистами 31-летний уроженец Белграда отпраздновал 8 побед, а его соперник — две. Напомним, если Джокович проиграет в финале Australian Open—2019, он сохранит за собой первое место в рейтинге ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Australian Open.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата Австралии стал швейцарец Роджер Федерер, который в финале оказался сильнее хорвата Марина Чилича.