Эрбер и Маю стали победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (5) выиграли Australian Open в мужском парном разряде. В финальной встрече они в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:1) обыграли дуэт Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия), посеянный под 12-м номером.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Континен и Пирс выполнили 6 эйсов, 7 раз ошиблись на подаче и не сделали ни одного брейка. Их соперники трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из девяти.

Эрбер и Маю победили на Открытом чемпионате Австралии впервые в карьере. Напомним, в 2018 году титул завоевали австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич.

Сегодня, 27 января, в финале мужского одиночного разряда АО первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.