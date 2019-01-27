Бычкова: Осака справилась с нервами и заслуженно победила на Australian Open

Многократная победительница турниров ITF россиянка Екатерина Бычкова подвела итоги финального матча Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, в котором японка Наоми Осака обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

«Ничего удивительного. Наоми уже выигрывала и, на мой взгляд, была фаворитом этого матча. Я отдавала предпочтение именно ей. Квитова впервые за долгое время играла в финале турнира «Большого шлема». Уимблдон она выигрывала много лет назад, но там немного другое покрытие. На остальных мэйджорах у неё получалось не так успешно.

В итоге финальная встреча оказалась очень зрелищной. Осака — молодец, смогла справиться с нервами. Победа абсолютно заслуженная. Наоми уже заявила о себе как о первой ракетке мира. На этой позиции она может окопаться основательно. У неё уже есть определённый опыт, понимание, вера в себя и тренерская поддержка. Всё-таки с ней работает Саша Бажин. Вместе эти составляющие и приводят к общему отличному результату. Когда выиграно два подряд турнира «Большого шлема», это как минимум заявка на уверенное и долгоиграющее достижение», — приводит слова Бычковой «Московский комсомолец».