Эрбер: после US Open 2015 не думали, что выиграем карьерный «Большой шлем»

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер, который вместе с соотечественником, Николя Маю, выиграл Australian Open 2019 в мужском парном разряде, поздравил напарника с победой.

«Мы начали играть вместе в 2015 году и сразу смогли выйти в финал. Тогда до титула нам не хватило одной победы, и мы не думали, что снова предоставится такой шанс. А теперь выиграли все четыре „Шлема“. Спасибо, что делишь корт со мной», — сказал Эрбер сразу после окончания встречи.

В финале АО Эрбер и Маю в двух сетах обыграли дуэт Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия) со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Они завоевали 13-й титул и первыми после братьев Брайанов в 2006 году собрали карьерный «Большой шлем». Ранее французская пара побеждала на US Open 2015, Уимблдоне — 2016 и «Ролан Гаррос» — 2018.