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Кудерметова пробилась в решающий раунд квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

Кудерметова пробилась в решающий раунд квалификации St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

В Санкт-Петербурге продолжается квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финальный раунд отбора, обыграв в двух сетах представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (2) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

За выход в основную сетку соревнований 21-летняя уроженка Казани поборется с победителем российского противостояния Маргарита ГаспарянЛюдмила Самсонова.

В другом матче квалификации теннисистка из Словакии Виктория Кужмова проиграла бельгийке Исалин Бонавентюр — 4:6, 3:6.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy представительница Чехии Петра Квитова. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Кристины Младенович из Франции.

Гаспарян обыграла Дои вышла во 2-й круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге
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