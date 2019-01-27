Кудерметова пробилась в решающий раунд квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге продолжается квалификационный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финальный раунд отбора, обыграв в двух сетах представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (2) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

За выход в основную сетку соревнований 21-летняя уроженка Казани поборется с победителем российского противостояния Маргарита Гаспарян — Людмила Самсонова.

В другом матче квалификации теннисистка из Словакии Виктория Кужмова проиграла бельгийке Исалин Бонавентюр — 4:6, 3:6.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy представительница Чехии Петра Квитова. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Кристины Младенович из Франции.