Организаторы St.Petersburg Ladies Trophy сделали заявление про новую жеребьёвку

Организаторы турнира St.Petersburg Ladies Trophy распространили официальное заявление относительно изменений, которые произошли в основной сетке соревнований после жеребьёвки.

«В связи с ошибкой в основную сетку одиночного разряда St. Petersburg Ladies Trophy 2019 внесены изменения. Сеяные остались на своих первоначальных местах; позиции несеяных игроков были определены новой жеребьёвкой», — передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова в первом круге сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.