Разочарованный Надаль и ликование Джоковича — в лучших фото с финала AUS Open

27 января в Мельбурне на корте стадиона «Мельбурн Парк» завершился финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович в трёх сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Уроженец Белграда выполнил 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из восьми. Его соперник трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.



Таким образом, Джокович стал единственным в истории семикратным чемпионом Australian Open. После победы в Мельбурне серб с 15 трофеями вышел на чистое третье место по выигранным турнирам «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

Лучшие фото с финала Australian Open — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Австралии.