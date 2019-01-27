Уверенная победа Джоковича над Надалем — в обзоре финала Australian Open

Сегодня, 27 января, в Мельбурне состоялся финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

32-летний теннисист впервые в карьере проиграл финал ТБШ, не выиграв ни одного сета. В личных встречах уроженец Белграда вышел вперёд — 28-25.

Джокович стал единственным в истории семикратным чемпионом Australian Open. После победы в Мельбурне серб с 15 трофеями вышел на чистое третье место по выигранным турнирам «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата Австралии стал швейцарец Роджер Федерер, который в финале оказался сильнее хорвата Марина Чилича.

Видео доступно на "Чемпионате".