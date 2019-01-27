Векич: сетка в Санкт-Петербурге очень трудная, не будет лёгких матчей

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала результаты жеребьёвки турнира в Санкт-Петербурге. Соперницей Векич в первом круге станет Тимя Бачински из Швейцарии.

«Это была очень интересная церемония жеребьёвки, было очень приятно видеть так много зрителей на трибунах. Что касается результатов жеребьёвки, то сетка здесь очень трудная. Вообще не будет лёгких матчей. Но я надеюсь, что у меня будет хороший старт на турнире. Я с нетерпением ждала приезда сюда, это один из моих самых любимых турниров.

Здесь нас окружают потрясающей заботой. Всё здесь великолепно – отель, официальные автомобили, сам стадион. Поэтому могу сказать, что когда себя хорошо ощущаешь на турнире, то и играешь на нём хорошо. Я думаю, что было бы здорово добраться до решающего уик-энда (в пятницу разыгрываются четвертьфиналы. – Прим. «Чемпионата»). Но это будет непросто, потому что здесь все здорово играют», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.