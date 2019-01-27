Гаспарян и Александрова вышли в третий круг квалификации турнира в Петербурге

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова вышли в третий, заключительный круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Open.

Гаспарян, получившая восьмой номер посева в квалификации, во втором круге в двух сетах обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу 91-й ракетки мира.

Александрова, получившая шестой номер посева в квалификации, во втором круге одолела Яну Фетт из Хорватии. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:0.

В заключительном круге квалификационного турнира Гаспарян сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Соперницей Александровой станет ещё одна россиянка Анна Калинская. Победители этих матчей сыграют в основной сетке St. Petersburg Ladies Open.