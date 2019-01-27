Вихлянцева и Калиниская вышли в третий круг квалификации турнира в Петербурге

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Анна Калинская пробились в третий, заключительный круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.

Вихлянцева во втором круге квалификации в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович, получившую четвёртый номер посева. Матч, длившийся 1 час 9 минут, завершился со счётом 6:4, 6:4.

Калинская в матче второго круга квалификации нанесла поражение чешке Анастасии Зарычке. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3, продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В заключительном круге квалификации Калинская сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. Вихлянцева за выход в основную сетку турнира поборется с Терезой Мартинцовой из Чехии.