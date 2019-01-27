Надаль: дело не в нервах, а в скорости игры, которую навязал Джокович

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Надаль в финале проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 6:2, 6:3. До этого Надаль не проиграл ни одного сета на турнире.

«Я допустил много ошибок, потому что соперник оказывал давление. Вот и всё. Дело не в нервах. Я находился в обычном состоянии, нормальном для финала турнира «Большого шлема». Но Новак начал очень быстро.

Он оказывал давление в каждом розыгрыше. Мячи, которые я обычно разыгрываю в атаке, сегодня превращались в мячи в защите. Мне приходилось постоянно обороняться. Дело не в нервах, а в скорости игры.

В последние месяцы я пережил тяжёлый период. После US Open я не играл на турнирах. Для меня было важно вернуться на этот уровень после травмы. Я действительно считаю, что отлично играл в течение двух последних недель. Возможно, даже слишком хорошо на ранних стадиях.

Новак сыграл невероятным образом, никаких сомнений. У меня в течение пяти месяцев не было серьёзной конкуренции. Мне нужно было больше, чтобы подготовиться к такому матчу. Безусловно, я ещё не вышел на нужный уровень», — приводит слова Надаля RT.