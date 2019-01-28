Надаль: остаётся только поздравить Джоковича, сказать ему «молодец»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича с победой в финале Открытого чемпионата Австралии. Надаль признал, что его соперник сыграл фантастически. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

«Сыграл ли Джокович свой лучший матч? Сложно сказать. Разумеется, Джокович сыграл фантастически. Но и я не смог добавить, как это было нужно сделать против него, играющего таким образом. Физически мне не хватило сил. Я играл две недели фантастически, но, возможно, из-за этого недостаточно помучился на корте. После пятимесячного перерыва и перед таким испытанием мне было необходимо что-то еще. Сегодня у меня этого чего-то не нашлось.

Я много месяцев не мог тренироваться и выступать, но здесь вернулся и провёл две хорошие недели. Сейчас мне нужно время и матчи. Я чувствовал, что две недели играл в атаке, но понимал, что в финале уже такого не будет.

Когда я могу двигаться на все сто процентов, я нахожу способы бороться. Но сегодня я не смог ничего сделать, чтобы осложнить задачу сопернику. Он сегодня был лучше меня. Таков спорт. Когда соперник практически всё делает лучше себя, не нужно жаловаться. Остаётся только сказать ему, что он — молодец, поздравить его», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.